مايا مرسي تستقبل رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

كتبت- نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة صباح اليوم بمقر المجلس، السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية والوفد المرافق له هدف اللقاء إلى التعرف على إسهامات المجلس القومي للمرأة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 نظراً لدوره الفعال في مختلف العمليات الإنتخابية التي حدثت في مصر خلال السنوات الماضية.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي الدور الذي سيقوم به المجلس في متابعة الإنتخابات الرئاسية من خلال تواجد متابعيه في جميع المحافظات كما قدمت شرحاً حول آلية عمل غرفة عمليات المجلس خلال أيام الاقتراع.

من جهته أشاد السفير الذوادي خلال اللقاء بالدور الهام والفعال للمرأة المصرية ومشاركتها المتميزة التي أسهمت في إنجاح مختلف الاستحقاقات الإنتخابية التي شهدتها مصر مؤكداً في الوقت نفسه على حرص بعثة الجامعة على أداء مهامها ومسؤولياتها على أكمل وجه في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.