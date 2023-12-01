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"مصر للطيران" تسيِّر رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلي إلى تنزانيا

03:03 ص الجمعة 01 ديسمبر 2023

شركة مصر للطيران

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كتب - محمد عبيد

سيَّرت شركة مصر للطيران الناقل الوطني، رحلة خاصة رقم MS3250 بأحدث طرازات الشركة من إيرباص A320neo إلى مطار دار السلام بتنزانيا، نقلت على متنها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعدادًا لمواجهة فريق يانج أفريكانز، والمقرر لها غدًا السبت فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدورى أبطال إفريقيا.

وأقلعت الطائرة من مبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي، وسط استعدادات كاملة من فرق عمل الشركة لتقديم أفضل خدمات السفر لممثلي الكرة المصرية في البطولات الدولية والقارية.

شركة مصر للطيران تنزانيا مطار دار السلام النادي الأهلي مطار القاهرة الدولي

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