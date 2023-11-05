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BBC

شبورة تصل لحد الضباب.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأحد

03:00 ص الأحد 05 نوفمبر 2023
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    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 6 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 6 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 6 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 6 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 6 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
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كتب- محمد شاكر:
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ظاهرة الشبورة، خلال طقس الأحد.

وقالت الهيئة، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك": الظاهرة المؤثرة اليوم هي الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي تصل إلى حد الضباب والتي تقل معها مستوى الرؤية الأفقية لذا يجب على قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر واتباع كافة تعليمات المرور.

وأضاف البيان: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتظل الأجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة غدا 31 درجة مئوية.

الشبورة الطقس الأرصاد

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