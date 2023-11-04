انقطاع الكهرباء.. 7 معلومات عن التغيير الجديد في عدد الساعات -"فيديو"



كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، إن الوزراء اتخذت قرارات جديدة تخص خطة تخفيف الأحمال وعدد ساعات انقطاع الكهرباء في المناطق المختلفة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن القرارات تتمثل في:



- قرار جديد بتخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة يوميًّا.

- خطة تخفيف الأحمال.. تُحدَّد مواعيدها كل يوم على حدة.

- التحكم القومي للكهرباء يُحدِّدها الساعة العاشرة صباحًا يوميًّا.

- الفترة المقبلة قد تشهد زيادة التخفيف إلى ساعتين أو أكثر.

- تخفيف الأحمال لن يتكرَّر على المناطق مرة أخرى خلال اليوم.

- ارتفاع أسعار الوقود عالميًا وتراجع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات الجديدة والمتجددة السبب وراء تخفيف الأحمال.

- المستشفيات ومراكز وأقسام الشرطة وبعض المدارس والجامعات مستثناة من تخفيف الأحمال.

وتخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربائي يُوِّفر للدولة 300 مليون دولار وفق تصريح سابق للرئيس عبدالفتاح السيسي.