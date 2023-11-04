رئيس الجمعية الفلكية بجدة: قمر التربيع الأخير يزين السماء اليوم



كتب- محمد شاكر:

أكد المهندس ماجد أبوزاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن القمر سيشرق في طور التربيع الأخير لشهر ربيع الثاني بسماء الوطن العربي عند منتصف الليل اليوم السبت 04 نوفمبر 2023 وسيكون مشاهدا لبقية الليل.

وقال أبو زاهرة: من أجمل المناظر سيكون رصد القمر عالياً في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس صباح الأحد، وبعد ذلك سيصل القمر لحظة التربيع الأخير الساعة 11:36 صباحاً بتوقيت مكة (08:36 صباحاً بتوقيت غرينتش) ويكون أكمل ثلاث أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر.

وتابع: إن فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم، هو الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.

وواصل: خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوصوله لمنزلة الاقتران لشهر جمادى الأولى.