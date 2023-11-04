القاضي مٌعلقًا على الأحداث بالمنطقة: مصر ستظل مقصد سياحي لدى الملايين

كتب- محمد أبو بكر:

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن مصر لديها سمعة مميزة بالعالم أجمع من حيث أنها دولة ذات تاريخ طويل، وآثار عظيمة.

أضاف "القاضي" خلال تصريحات تليفزيونية، أن السمعة الأكبر لمصر وبالأبحاث، أوضحت أن من الأشياء التي تمتاز بها غير التاريخ والآثار هو "الإنسان المصري"؛ و 12 ألف عينة بحثية في العالم أجريت عليها الأبحاث، ويتحدث العالم والأجانب أن " مصر هي بلد التاريخ والحضارة، والمصري ودود وطيب ودمه خفيف".

وأوضح رئيس هيئة تنشيط السياحة: أن مصر ستظل لديها هذه السمعة الكبيرة بوجود تاريخ ودولة مستقرة مهما كانت المشاكل، ويوجد شعب ودود ودمه خفيف، ومهما كانت الظروف والأخبار السلبية والحوادث، ستظل مصر مقصد مفضل لدى ملايين من الناس.

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