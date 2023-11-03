عماد الدين أديب: هناك مستحيلات تمنع أن يكون حل القضية الفلسطينية على حساب مصر

كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفى عماد الدين أديب، إن هناك مستحيلات تمنع أن يكون حل القضية الفلسطينية على حساب مصر.

وأضاف عماد الدين أديب، خلال حواره مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "mbc مصر"، مساء الخميس، أن الإخوان اتفقوا أثناء حكمهم مع أمريكا وإسرائيل على تسليم 700 كيلو متر داخل سيناء، مشددًا على أن مشروع تهجير أهالى غزة لسيناء به جهل بطبيعة الشخصية العسكرية والرئيس السيسى الذى حارب الإرهاب.

وأوضح عماد الدين أديب أن تغيير أى حدود فى مصر يجب أن يخضع لموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدًا أن أن الرئيس السيسى قاد حربا ضد الإرهاب فى سيناء ولن يسمح بدخول أحد إليها.

قال الكاتب الصحفى عماد الدين أديب، إن إسرائيل تنفق 24 مليار دولار سنويًا على التسليح ومنظومة الأمن، مشيرًا إلى أن إسرائيل ألقت 26 ألف قذيفة على قطاع غزة.

وشدد الكاتب الصحفى عماد الدين أديب، أن الصراع الحالي أكبر صراع دموي منذ الحرب العالمية الثانية، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات اليهودية تدعم اسرائيل بكل قوتها.