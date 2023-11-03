"آلة ري حديثة روبوتية".. مشاركة طلابية في أسبوع القاهرة للمياه

كتب- عمر كامل:

شارك مشروع طلابي لعدد من طلاب كلية الهندسة في فاعليات أسبوع القاهرة للمياه، ضم الطلاب علي البدوي ومحمد سعيد وشهير شريف، تحت إشراف الدكتور أيمن البدوي، أستاذ هندسة الميكاترونيكس بالجامعة الألمانية، والدكتور أحمد عبد الستار، أستاذ هندسة المياه بالجامعة الألمانية.

يتناول المشروع، بحسب ما ذكره الطلاب لـ"مصراوي"، تطوير آلة مركز دوار روبوتية للري الحديث robotic center pivot، والري الذكي، والزراعة الذكية، بالإضافة إلى برنامج للتحكم في المحور الدوار وتطبيق الماء وضبط السرعة والتحكم في المضخات، وذلك تماشيا مع الهدف الاستراتيجي لمصر في توفير الماء عن طريق الانتقال إلى الري الذكي.

يهدف البحث إلى تطوير آلة مركز دوار روبوتية متطورة تستخدم التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحكم الآلي لتحسين عمليات الري وزيادة كفاءة استخدام الماء في الزراعة، تتضمن الآلة مجموعة من الحساسات والمحركات والأجهزة الإلكترونية لتحقيق تحكم دقيق في حركة المحور الدوار وتطبيق الماء بكميات محسوبة وضبط سرعة الحركة والتحكم في المضخات.

وقال الدكتور أيمن البدوي، إن البحث يتضمن أيضًا تطوير برنامج خاص للتحكم في الآلة وتطبيق الماء وضبط السرعة والتحكم في المضخات، حيث يتم استخدام لغة البرمجة البايثون لتنفيذ هذا البرنامج وتوفير واجهة سهلة الاستخدام للمستخدم للتحكم في جميع وظائف الآلة، تتوافق هذه الآلة والبرنامج مع الهدف الاستراتيجي لمصر في توفير الماء وتحقيق الري الذكي.

فيما أوضح الدكتور أحمد عبد الستار، أن استخدام الآلة المركزية الدوارة الروبوتية يساهم في تحسين كفاءة استخدام الماء وتحقيق توفير في الاستهلاك بشكل كبير، كما يساهم البرنامج في تسهيل عملية التحكم والتشغيل وتوفير الوقت والجهد للمستخدم.