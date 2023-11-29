"الأرصاد" تكشف أكثر المدن برودة في مصر غدًا الخميس: الحرارة 8 درجات

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة أكثر المدن برودة بطقس غدًا الخميس.

وتصدرت مدينة سيوة وسانت كاترين، قائمة المدن الأكثر برودة خلال طقس الخميس 30 نوفمبر، بحسب درجات الحرارة الصغرى المتوقعة، والتي تكون 8 درجات مئوية.

وجاءت محافظة أسيوط كثاني أكثر المحافظات برودة بحالة الطقس الخميس، إذا سجلت 09 درجة مئوية، بحسب درجات الحرارة الصغري، فيما جاء بعدها، محافظة المنيا ومدينة نخل، كثالث أكثر الأماكن برودة غدًا الخميس.

وأوضحت الأرصاد، أنه يسود الخميس طقس، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

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