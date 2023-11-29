قومي المرأة وبنك مصر يوقعان بروتوكول تعاون لدعم وتمكين المرأة اقتصاديا

القاهرة - أ ش أ:

وقعت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، بروتوكولا للتعاون مع رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد محمود الأتربي، بهدف تنظيم التعاون بين الجانبين بغرض دعم وتمكين المرأة اقتصاديا ومنحها فرصا عادلة لتظهر دور إنتاجي في المجتمع المصري.

وأوضحت مرسي - في تصريح اليوم الأربعاء- أن هذه الجهود ستضمن للمرأة دخلاً مناسباً ومستقرا تستطيع من خلاله إدارة الاستثمارات والمدخرات بهدف رفع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة على أفراد أسرتها عبر زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي من خلال المعاملات المالية المختلفة تحقيقا للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأعربت عن سعادتها بالشراكة مع بنك مصر، موضحة أن بروتوكول التعاون الموقع يعد تفعيلا لبروتوكول التعاون السابق توقيعه بين المجلس ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واتحاد بنوك مصر؛ بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادي للسيدات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وثمنت روح التعاون التي خلقت بيئة عمل متميزة على الأرض مع السيدات في كافة المحافظات، مؤكدة أن هذا التعاون القائم بين المجلس وبنك مصر أسهم في رفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض.

وقالت إن البروتوكول يتضمن التعاون في برامج عديدة ينفذها المجلس؛ تتضمن برنامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي والتوعية المالية ونموذج المحاكاة البنكية والمشروع القومي لمجموعات الإدخار والإقراض.

وأضافت أن هذا التعاون سيتم على مستوى عده برامج هي برنامج ريادة الأعمال، برنامج التثقيف المالي والتوعيه المالية، نموذج المحاكاة البنكية، المشروع القومي للمجموعات الادخار والإقراض.

ومن جانبه، أشاد محمد الأتربي بالتعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة، مؤكدا أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار المسئولية المجتمعية للبنك لتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديا، وحرصاً على تعزيز جهود الدولة لتحقيق مبدأ التمكين من خلال المشاركة في البرامج التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع.

حضر مراسم توقيع البروتوكول من جانب المجلس انجي اليماني المنسق الوطني لبرنامج الشمول المالي بالمجلس، ومي محمود مدير عام إدارة تنمية المهارات بالمجلس، وداليا سعيد مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية بالمجلس، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وهند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري بالبنك، وماجد عبدالله رئيس قطاع المناطق والفروع بنك مصر، وأحمد عادل رئيس تطوير الأعمال قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري بنك مصر.