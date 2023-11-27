بايدن يشكر الرئيس السيسي لجهوده في تمديد فترة الهدنة لـ48 ساعة مقبلة

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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن شكره لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة لـ48 ساعة مقبلة.

وقال "بايدن"، في بيان نشر على موقع البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أود مرة أخرى أن أشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على التزامهم بهذه العملية، وعلى التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة لـ48 ساعة».

وأضاف بايدن في بيانه، لقد ظللت منخرطًا بعمق خلال الأيام القليلة الماضية لضمان أن هذه الصفقة يمكن أن تستمر في تحقيق النتائج، وتم حتى الآن إطلاق سراح أكثر من 50 رهينة وإعادتهم إلى أسرهم، ومن بين المفرج عنهم أطفال صغار وأمهات وجدات، ومن بين هؤلاء الطفلة الأمريكية الصغيرة أبيجيل، التي بلغت الرابعة من عمرها أثناء وجودها واحتجازها رهينة لدى حماس يوم 7 أكتوبر.

وتابع، مكّنت الهدنة الإنسانية من زيادة المساعدات الإنسانية الإضافية للمدنيين الأبرياء الذين يعانون في جميع أنحاء قطاع غزة، لقد قادت الولايات المتحدة الاستجابة الإنسانية في غزة، مستفيدة من سنوات من العمل كأكبر ممول للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. إننا نستفيد استفادة كاملة من وقف القتال لزيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تنتقل إلى غزة، وسنواصل جهودنا لبناء مستقبل ينعم بالسلام والكرامة للشعب الفلسطيني.