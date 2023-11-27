"البيئة" تُعيد إطلاق 60 طائر فلامنجو في ملاحة بورفؤاد

كتب- محمد نصار:



قال بيان صادر عن وزارة البيئة إنه في إطار التعاون مع مخابرات حرس الحدود بمحافظة بورسعيد، استلمت 60 طائر فلامنجو بعد ضبطها داخل عربة عند مدخل نفق بورسعيد.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في بيان الاثنين، أن محمية أشتوم الجميل استملت الطيور وأعادت إطلاقها في أكبر تجمع لطائر الفلامنجو في بورسعيد بملاحة بورفؤاد التابعة لشركة المكس للملاحات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جدير بالذكر أن محافظة بورسعيد ومحمية أشتوم الجميل تقع على المسار الثالث لهجرة الطيور المهاجرة للطيور المائية والخواضات والشجرية وبعض الجوارح.

ويُعد طائر الفلامنجو من أهم الطيور التي يمر عليها ويشتي بها، خاصة بملاحات الماكس التي تقع جنوب شرق بورفؤاد، وكذلك ببحيرة الملاحة شرق تفريعة بورفؤاد.

وتقوم وزارة البيئة بمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق وأماكن ومحال بيع الحيوانات البرية والتفتيش الدوري على المزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثار الحيوانات البرية، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الحيوان والمتطوعين في التعامل مع البلاغات والضبطيات وكذلك عملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور إلى بيئتها مرة أخرى.

وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين ضرورة الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها بتجنب الصيد غير المشروع لها لأهميتها لحياة الإنسان والبيئة وعدم التعرض للمساءلة القانونية لمخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن.

كما خصصت الوزارة للتواصل والإبلاغ عن محاولات الاتجار أو الصيد غير المشروع في تلك الكائنات رقم الواتس آب (01222693333) على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.