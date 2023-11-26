أحمد موسى عن تصريح وزير التموين بشأن التسعير الجبري للسكر: "تهديد للتجار"



كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير التموين قال أدوني 10 أيام لو سعر السكر منزلش هطالب رئيس الوزراء بوضع سعر جبري للسكر، لافتا إلى أن هذا يعد تهديدًا للتجار.

وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الوزير أكد أمام الرئيس السيسي في مؤتمر حكاية وطن مقدرش أتدخل في الأسعار وأعمل تسعيرة جبرية، طيب والوزير النهارده قال هنعمل تسعيرة جبرية.

وأوضح أنا بحب وزير التموين على المستوى الشخصي، ولكن بقوله لو حكاية وضع تسعيرة جبرية سهلة ليه سايب الناس محتارة ليها شهر دايرة على كيلو سكر، وليه مش النهارده وقولت بعد 10 أيام.

وتابع: "هناك 3 أسعار للسكر الأول على البطاقة التموينية بـ 12.60 جنيه و27 جنيها ضمن مبادرة تخفيض الأسعار والتي لم تحقق المراد منها، بل الأسعار ارتفعت ومنزلتش".

وأكمل: في سعر تالت 30 أو 40 أو ممكن تقول 50 أضرب سعر زي ما أنت عاوز كل منطقة وليها تسعيرة، يعني بتوع مدينة نصر اشتروه اليوم بـ 60 جنيهًا، مؤكدا في 40 مليون مواطن وقعوا فريسة لبعض التجار الجشعين.

وأوضح أن السكر عامل أزمة حقيقية اليوم للمواطن وبقي مشكلة كبيرة بالنسبة له، والتجار يستغلوه يعمل صفقة عشان ياخد السكر، يعني لازم يشتري سلعة تانية فيها ركود كي يحصل على السكر ما هو عاوز يشرب شاي.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه لا بد من تدخل رئيس الوزراء لحل أزمة السكر اليوم وليس بعد 10 أيام طالما أنه هيحل المشكلة.