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BBC

السيسى يوجه الشكر لأمير قطر لجهوده مع مصر لإتمام الهدنة الإنسانية فى غزة

06:38 م الأحد 26 نوفمبر 2023

أمير قطر والرئيس السيسي

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كتب- محمد سامي:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر والتقدير إلى الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر، على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في غزة.

وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لاتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، وأتطلع للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة".

الرئيس السيسي أمير قطر هدنة غزة تبادل الأسرى الاحتلال الإسرائيلي

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