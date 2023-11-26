"الرعاية الصحية": تقديم 32 مليون خدمة لمنتفعي "التأمين الصحي الشامل"

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إن الهيئة نجحت، خلال 4 سنوات، في تقديم 32 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات تطبيق المنظومة "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس".

جاء ذلك في كلمة الدكتور أحمد السبكي، اليوم الأحد، خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية 2023، تحت شعار "مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة: من الإصلاح إلى التميز"، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين.

وأضاف السبكي، أن الخدمات التي قدمتها الهيئة منها 14.5 مليون خدمة طب أسرة، و500 ألف عمليات وجراحات: منها 105 آلاف عملية وجراحة متقدمة وذات مهارة أو طابع خاص باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية، فضلًا عن 13.5 مليون فحص طبي ومعملي، وكذلك خدمات العيادات الخارحية والرعايات المركزة