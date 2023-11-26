"حياة كريمة" تشيد بمبادرة منتدى شباب العالم لإحياء السلام من أجل الإنسانية

كتب- أحمد مسعد:

قالت مؤسسة حياة كريمة، إن مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية "، التي أطلقها منتدى شباب العالم كإحدى فعاليات النسخة الخامسة والاستثنائية للمنتدى؛ تلعب دورًا في نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع، وهو الدور المعهود لمنتدى شباب العالم.

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة، اليوم الأحد، أن المبادرة تسعى دائمًا لتوحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولاً إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم، وتقديم الدعم وإحلال السلام في كافة أرجاء العالم.

وأشادت المؤسسة، بمبادرة (شباب من أجل إحياء الانسانية) لكونها تدمج بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

والجدير بالذكر أن المبادرة ضمن النسخة الخامسة والاستثنائية من المنتدى، والتي تم توجيه عوائد حقوق الرعاية فيها لصالح مبادرات لها أثر مباشر في دعم الشباب والسلام علي مستوى العالم.