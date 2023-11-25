نشرة البرلمان| طلب إحاطة بشأن نقص السماد.. ودعم صناعة الأدوية يجذب استثمارات أجنبية

كتب- سامح سيد:

يرصد "مصراوي" أبرز الأحداث في مجلس النواب، على مدار الساعات الماضية، والتي كان أبرزها تقدم برلماني بطلب إحاطة للكشف عن أسباب نقص الأسمدة.

طلب إحاطة بشأن نقص الأسمدة المدعمة بالسوق

تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ بشأن نقص الأسمدة المدعمة في السوق، لعدم التزام المصانع بتوريد المقررات السنوية الموردة للسوق المحلية؛ للاستفادة منها في زيادة حجم صادراتها للخارج.

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برلماني: دعم صناعة الدواء يضمن ضخ استثمارات مباشرة بالأسواق

أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب بالدور الكبير والمهم الذى تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم مختلف الصناعات الدوائية داخل مصر، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الأصناف الدوائية ومضاعفة صادرات الدواء لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة.

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برلماني: مصر أكدت للعالم رفضها للتهجير القسري للفلسطينيين

أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النوب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفى الذى جمعه مع وزراء خارجية إسبانيا وبلجيكا والتى أكد فيها أن هناك توافقاً وتفاهماً حقيقياً تجاه رفض التهجير القسرى وتصفية القضية الفلسطينية وأن المرحلة الآتية هى مرحلة احتواء للتصعيد الموجود ومحاولة تهيئة بيئة مناسبة وإدخال مساعدات بمثابة دليل قاطع على نجاح مصر فى استمرار تواجه القضية الفلسطينية فى صدارة المجتمع الدولي.

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برلماني: مصر لن تتوانى عن تقديم الدعم لرفع معاناة الفلسطينيين

وصف أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية "تحيا مصر وفلسطين" بالتاريخية والمعبرة بكل الصدق والأمانة عن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

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