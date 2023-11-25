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نشرة منتصف الليل| وصول الأسرى الإسرائيليين لمعبر رفح.. والأرصاد تحدد الظواهر الجوية

12:30 ص السبت 25 نوفمبر 2023
نشرة منتصف الليل| وصول الأسرى الإسرائيليين لمعبر رفح.. والأرصاد تحدد الظواهر الجوية

نقل الأسرى من سجن عوفر

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شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، كان أبرزها، دخول الهدنة الإنسانية في غزة حيز التنفيذ وإجراء الفحص الطبي لـ 13 إسرائيليًا و10 تايلانديين وفلبيني واحد، بمعبر رفح، قبل أن تستلمهم مصر ضمن اتفاق الهدنة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الجمعة على النحو التالي:

تبادل الأسرى صفقة الأسرى هدنة غزة الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح

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