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BBC

ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة طقس الساعات المقبلة

10:00 ص السبت 25 نوفمبر 2023
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كتب- إسلام لطفي:
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس التي قد يشهدها اليوم السبت، موضحة أنه يشهد ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة، يصاحبه نشاطًا للرياح يكون مثيرًا للرمال والأتربة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء.
وحددت أنه يسود اليوم السبت طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.
وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 28 والصغرى 18 والسواحل الشمالية الغربية 28 و18.
ويشهد شمال الصعيد درجة حرارة عظمى 29 وصغرى 13 وجنوب الصعيد 32 وصغرى 17.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

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