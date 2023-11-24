خالد أبو بكر: إسرائيل "هُزمت" والهدنة فرص لالتقاط الأنفاس بغزة



كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن إسرائيل رغم كل الضغوطات والقصف لم تتمكن من تحرير أسير واحد من أسراها، مضيفًا: "كل شيء صنع في الصين.. إلا البطولة صنعت في فلسطين".

وشدد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم"، عبر فضائية "ON"، مساء الجمعة، على ضرورة تمسك العالم بالهدنة، ووقف العمليات العسكرية تمامًا، وأتمنى أن ننجح، وأن يحفظ الله الأرواح الباقية.

وأشار مقدم كل يوم، إلى أن الحكومة الإسرائيلية هُزمت أمام شعبها، وما حدث فرصة لالتقاط الأنفاس، في ظل زيادة الإمدادات من المساعدات للقطاع، وأعتقد أن تقوم إسرائيل بهدنة أخرى للإفراج عن عدد آخر من الاسرى.

وتابع الإعلامي خالد أبو بكر: "هذه الحرب لم تنتهي، وكل وزراء إسرائيل يتوعدون بتكثيف الضربات بعد الهدنة، لإرسال رسالة للداخل الإسرائيلي.. وعلينا الضغط لإيقاف القصف".