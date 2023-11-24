كتب- حسن مرسي:

عرضت فضائية الغد، مساء الجمعة، مشاهد ترصد فرحة الأسرى الفلسطينيين عند وصولهم إلى رام الله بعد تحريرهم.

وأوضحت المشاهد، رقص الأسرى الفلسطينيين بعد وصولهم إلى رام الله، وهم مجموعة من الأطفال لم يتجاوزا 15 عاما، حيث كانوا رافعين شارة النصر.

وبدأ منذ قليل إجراءات الفحص الطبي لـ13 إسرائيليا و10 تايلانديين وفلبيني، استلمتهم مصر ضمن اتفاق الهدنة، حيث تقدم الأطقم الطبية المصرية الرعاية الصحية لهؤلاء المحتجزين الذين وصلوا إلى معبر رفح.

فيما أعلنت "القاهرة الإخبارية" أن وفدا أمنيا مصري يُسلم المحتجزين للجانب الإسرائيلي، في مقابل إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية و4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة على مدار اليوم خلال فترة تطبيق الهدنة الإنسانية.