جمال شعبان يكشف طرق الوقاية من أمراض القلب

(مصراوي):

كشف الدكتور جمال شعبان رئيس معهد القلب الأسبق، عن طرق الوقاية من أمراض القلب، محذرا من الضغط العالي وتأثيرة الضار على القلب.

وأوضح "شعبان" في فيديو بث مباشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الضغط المرتفع له تأثير مباشر على صحة القلب مشيرا إلى أن ارتفاع الضغط قد يؤدي إلى تضخم عضلة القلب وتصلب في الشرايين وجلطة في المخ.

وحذر رئيس معهد القلب الأسبق من تناول الملح الذي قد يكون سببا في ارتفاع الضغط، ونصح المتابعين بقياس ضغط الدم.