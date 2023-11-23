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BBC

أتربة وأمطار.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المسيطرة على طقس الأيام المقبلة

09:41 م الخميس 23 نوفمبر 2023
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كتب- إسلام لطفي:
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس التي قد تحدث خلال الفترة من غدٍ الجمعة إلى الأربعاء المقبل، حيث يسودها طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
وذكرت أن طقس هذه الأيام سيكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد ومائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.
وأشارت إلى وجود أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، متوقعة سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

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الطقس درجات الحرارة الأرصاد الأمطار

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