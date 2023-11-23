السيسي: نريد إدخال أكبر قدر من المساعدات لغزة في هذه الظروف الصعبة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، نريد إدخال أكبر قدر من المساعدات في هذه الظروف الصعبة؛ لأننا نتحدث عن احتياجات 2.3 مليون إنسان تحت الحصار، يحتاجون كل شئ، فهم بدون كهرباء أو أغذية أو مواد كهربائية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، مقر فعالية "تحيا مصر وفلسطين"، باستاد القاهرة الدولي.

ويعقد المؤتمر بعد قليل، وسط حضور جماهيري من مختلف أطياف الشعب المصري، مساء اليوم الخميس.

ويشهد المؤتمر، حضورًا واسعًا من الشخصيات العامة والسياسية؛ لدعم الأهالي والضحايا بقطاع غزة.