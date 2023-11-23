وزير الصحة يشهد استلام سيارات نقل اللقاحات المبردة المقدمة من اليابان

كتب- أحمد جمعة:

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الخميس، مراسم تسليم سيارات نقل اللقاحات المبردة الحديثة (RVTV) والمقدمة من اليابان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

يأتي تسليم سيارات نقل اللقاحات المبردة الحديثة (RVTV) كجزء من مشروع أوسع يهدف إلى تعزيز سلسلة تبريد الطعوم وزيادة السعة التخزينة في مصر، وفق بيان اليوم.

وتوجه وزير الصحة بالشكر لليابان ومنظمة اليونيسف على دورهما الحيوي في تعزيز أنظمة الرعاية الصحية في مصر، معرباً عن ثقته في أن الجهود المشتركة ستسهم في تحقيق تأثير إيجابي دائم على الصحة العامة، مؤكدا أن النجاح لا يتحقق إلا بالتشارك ونقل الخبرات مع الدول الصديقة والمنظمات الأممية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، انه تم استلام 5 سيارات دفع رباعي مخصصة لحفظ ونقل الطعوم والأمصال، مشيرا إلى أن هذه السيارات تعتبر إضافة مميزة لأسطول نقل اللقاحات في مصر حيث تعتبر الأولى في العالم التي اجتازت عملية التأهيل المُسَبق للأداء والجودة والسلامة (PQS) من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث أن هذه السيارات تدعم جهود الوزارة في مجابهة التغيرات المناخية بما يتيح توصيل الطعوم إلى جميع المناطق وخاصة المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها أو التي لا يوجد بها طرق ممهدة.

وأضاف "عبد الغفار" أن السيارات مزودة بثلاجة مصنعة في شركة B Medical تصل درجة الحرارة من ٢ إلى ٨ درجة مئوية تحت الصفر في الأجواء الحارة وسعتها اللترية 396 لتر ومزودة بأرفف لسهولة وضع الطعوم بها، لافتا إلى إنه يمكن تشغيل الثلاجة إلى مدة قد تصل إلى 16 ساعة مما يساهم فى الحفاظ على التطعيمات والأمصال فى درجات الحرارة المطلوبة فى الأماكن التى لا يتوافر بها مصدر للتيار الكهربائى وذلك لأن ثلاجة السيارة تعمل على بطارية منفصلة أو على بطارية السيارة أو بكابل كهربائي أثناء توقف العربية، فضلا عن إن الثلاجة مزودة بشاشة لمتابعة درجة الحرارة أثناء نقل الطعوم كما أن السيارة مزودة ب ٢ خزان للوقود.

حضر مراسم استلام السيارات كل من الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، والدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية ورئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية، ووفد من منظمة اليونيسف والسفارة اليابانية بجمهورية مصر العربية.