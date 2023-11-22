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إبراهيم عيسى: لو أعطيت الحرية الشعب الفلسطيني سيلعن حماس ليلا ونهارا"

09:57 م الأربعاء 22 نوفمبر 2023

إبراهيم عيسى

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كتب - مصراوي:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الشعب الفلسطيني يعانى من حالة قمع شديدة، ولو أطلق له حرية الكلام لهاجم حركة حماس، قائلًا:"لو أطلق للسانه العنان سيلعن حماس ليل نهار، ولكن هو مخطوف كما القضية كلها مخطوفة، ولازم نفرق بين الحق الفلسطيني والحل".

وأوضح ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن حل القضية الفلسطينية لحركة حماس والتيار الاسلامي واضح وهو مشروع الدولة الاسلامية وليس فلسطين همها، مؤكدا أن أهداف حماس لا تخدم سوى التيار الاسلامي وليس لها علاقة بالشعب الفلسطيني.

وأشار ابراهيم عيسى، إلى أنه على الجانب الآخر نوصم الاحتلال الاسرائيلي أنه إرهابي وعنصري ووحشي ولكن حماس مدانة من اللحظة الأولى إلى الأخيرة، متابعا: "مفيش حاجة اسمها مقاومة إسلامية ولكن في مشروع وطني مش قاصر على فئة من الناس وما تفعله عمليات عسكرية هدفها غرض مشروع الغسلام السياسي في المنطقة وهدفه نسف أي عملية سليمة لصالح المشروع الإسلامي".

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