برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذير للمواطنين

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، وسط توقعات بوجود فرص لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية تكون خفيفة.

وأضافت غانم، أنه من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة المنخفضة، وأنه لا بد من ارتداء الملابس الشتوية خلال الفترة الحالية خاصة خلال فترات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، كما يفضل الابتعاد تماما عن الملابس الصيفية.

وأكدت أن حالة الطقس خلال فترات الليل تكون أكثر برودة وحتى الصباح الباكر لذلك يرجى توخي الحذر.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة في الصباح الباكر، والتي تتسب في انخفاض الرؤية الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد،خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحا.