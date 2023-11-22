إعلان

BBC

برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذير للمواطنين

11:39 ص الأربعاء 22 نوفمبر 2023
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    أمطار
  • عرض 12 صورة
    أمطار خفيفة
  • عرض 12 صورة
    أمطار خفيفة
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    أمطار خفيفة
  • عرض 12 صورة
    أثناء سقوط الأمطار
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، وسط توقعات بوجود فرص لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية تكون خفيفة.

وأضافت غانم، أنه من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة المنخفضة، وأنه لا بد من ارتداء الملابس الشتوية خلال الفترة الحالية خاصة خلال فترات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، كما يفضل الابتعاد تماما عن الملابس الصيفية.

وأكدت أن حالة الطقس خلال فترات الليل تكون أكثر برودة وحتى الصباح الباكر لذلك يرجى توخي الحذر.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة في الصباح الباكر، والتي تتسب في انخفاض الرؤية الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد،خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحا.

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة سقوط الأمطار

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ترحب بوقف إطلاق النار في غزة
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market