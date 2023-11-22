وزير الرياضة: الانتهاء من إنشاء أكبر مدينة أوليمبية عالمية بمساحة 5 ملايين متر

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون اليوم مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لأن دور الوزارة هو التوعية بالاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات الرئاسية، من أجل تبسيط المفاهيم وإيصال المعلومات الصحيحة.

وأضاف "صبحي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي: إن الهيئة الوطنية للانتخابات تعكس شفافية الدولة وديمقراطيتها، مشيراً إلى عقد ملتقيات مع مراكز الشباب والأندية بهدف التوعية بالحيادية والشفافية.

وأوضح أن الدولة أنشأت أكبر مدينة أوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 5 ملايين متر مربع، وانتهى العمل بها، مؤكدا أن رؤية الرئيس السيسي كانت مبكرة، لأن المدينة تشمل ملعباً على أحدث طراز يتسع لحوالي 93 ألف مقعد وهو شبه مغطى وذكي.

ولفت إلى أن المدينة تتضمن عدداً من الصالات المغطاة، الصالة الكبرى تسع 15 ألف شخص على مستويين أسفل الأرض، وأخرى تسع 8 آلاف، ومجمع حمام سباحة أولمبي ولا يوجد رياضة إلا وبها الملعب الخاص بها في المدينة، بجانب ساحة كبيرة للشعلة وفندق أكثر من 5 نجوم، وأجزاء من مول تجاري مستقبلي، ولا يوجد بها استثمار أجنبي إلا أنها ستدار من قبل أكبر الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المنشآت الرياضية الكبرى لضمان تسويقها بشكل يليق بحجمها.