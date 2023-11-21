حدث في 8 ساعات| رسائل مدبولي أمام البرلمان.. وموقف الدراسة أيام الانتخابات

كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة تقديم المساعدات لقطاع غزة، كما كشف قيادي في حماس لمصراوي تطورات صفقة تبادل الأسرى في غزة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: