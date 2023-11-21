الطقس الآن.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة حتى الغد
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الساعات المقبلة، وطقس الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد.
وأكدت هيئة الأرصاد أن الطقس خلال فترة الليل يكون باردا على أغلب الأنحاء.
وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد شبورة مائية من 4 فجرا إلى 8 صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
وتابعت الهيئة: "يفضل اصطحاب جاكت فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، أما بالنسبة للأطفال وكبار السن يفضل ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا لتجنب الإصابة بنزلات البرد.
واكدت هيئة الأرصاد أنه لا يوجد فرص لسقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة وحتى الغد الثلاثاء.
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