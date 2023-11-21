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BBC

وزيرة الهجرة تصل إلى الإمارات لحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

03:42 م الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

السفيرة سها جندي

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القاهرة- أ ش أ:

وصلت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، السفيرة سها جندي، إلى مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن محطات جولاتها الخارجية؛ لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث استقبلها قنصل عام مصر في دبي والإمارات الشمالية السفير أشرف الديب .

وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الثلاثاء انه من المقرر أن يتضمن نشاط وزيرة الهجرة في دبي عقد لقاء مع أقطاب وأبناء الجالية المصرية، وذلك قبل تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المقررة أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر ‏المقبل.

وأضاف البيان أن الجالية المصرية بالإمارات هي من الجاليات المهمة والمتميزة في عدة مجالات، و يأتي لقاء وزيرة الهجرة بأبناء مصر المقيمين بالامارات للبناء على المكتسبات التي تحققت للمصريين بالخارج من حقوق سياسية والتي يجب استمرارها وزيادتها، مما سينعكس على تمثيل مناسب لهم في كل خطط الدولة المستقبلية.

كما يتضمن نشاط الوزيرة أيضًا عقد لقاء مع كبار المستثمرين المصريين بدولة الإمارات لاستعراض آخر التطورات الجارية لتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، فضلًا عن أبرز المحفزات الاستثمارية التي إتاحتها الدولة المصرية لتشجيع المستثمرين وجذب رؤوس الأموال، للاستفادة من الإصلاحات التشريعية والبنية التحتية المتميزة.

وكانت وزيرة الهجرة قد أكدت أهمية الحفاظ على المكتسبات الدستورية لأبنائنا بالخارج في عهد الجمهورية الجديدة، وفي مقدمتها حق المشاركة في الانتخابات والاستحقاقات الدستورية، موضحة أن اللقاءات المباشرة بالمصريين في الخارج تأتي استكمالًا لجهود التوعية التي قامت بها الوزارة ضمن مبادرة "شارك بصوتك" التي التقت خلالها العديد من الجاليات المصرية بالخارج، افتراضيًا عبر "فيديوكونفرانس" قبل الانتخابات الرئاسية المصرية، هذا إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

هذا المحتوى من

Asha
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تصل إلى الإمارات المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 حث المصريين بالخارج وزيرة الدولة للهجرة

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