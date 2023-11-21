مصطفى بكري يطالب بطرد السفير الإسرائيلي: "كلنا وراك يا ريس"

كتب- سامح سيد:

استعرض النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، المخطط الصهيوني الذي يستهدف مصر وتصفية القضية الفلسطينية، ويستهدف بعد غزة الضفة الغربية ونقل الفلسطينيين إلى الأردن.

ولفت بكري، في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى وعي الرئيس بهذا المخطط وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى، قائلًا: "الطرف نحن"، مشددًا على حماية الأمن القومي المصري.

وقال النائب: "نقول لأبناء الشعب الفلسطيني وأبناء غزة الذين يُبادون أمام العالم الجبان والأمة العربية الصامتة، وكأنها تنتظر مصر التي اتخذت موقفًا منذ البداية".

وأضاف بكري: "نريد أن تُشكل فورًا لجنة لدراسة المعاهدة المصرية الإسرائيلية للتسوية"، واستطرد: "يهددون هذه الاتفاقية؛ تطلع مجلة إسرائيلية تقول إن مصر اخترقت المعاهدة، وعدونا الأساسي مصر"، متابعًا: "إنها مجلة وزارة الدفاع، منذ أسابيع قليلة".

وقال بكري: "القانون الدولي يعطينا الحق للتقدم بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية؛ لأن ما يجري من تهجير قسري هو جريمة حرب، والتقدم بشكوى لمجلس الأمن".

وأكد النائب الثقة في القيادة السياسية والجيش العظيم: "لن يسمحوا لأي كائن مَن كان.. والسيسي بالذات.. النهارده كل مواطن مصري يدرك أن القائد يؤمن هذا الوطن".

وتابع بكري: "هذه لحظة فلسطين التي يرفع علمها في كل بيت مصري"، قائلًا: "الحل لا تحرك من جنوب غزة، وتتحرك كل قواتنا بخطة عسكرية ممنهجة نعرف أبعادها، مصر كلها موحدة خلف القائد الوطني، حدود مصر خط أحمر، سيناء التي دفعنا فيها عشرات الألوف من الشهداء لن نفرط فيها..

نقف صفًّا واحدًا خلف القائد، وليبقى التراب الوطني المصري وهامة فلسطين مرفوعة".

واستطرد النائب: "التنمية التي تجري في سيناء حامية لأمن سيناء، وتعمير سيناء أمر مهم جدًّا"، مشيدًا بنظر الرئيس إلى هذه الاستراتيجية منذ 2014، للأمن القومي، مشيرًا إلى حفر أنفاق لسيناء "الجيش المصري يبقى هناك في ساعتين".

وطالب بكري بطرد السفير الإسرائيلي: "استدعي السفير، اطرد هذا الكلب.. وكلنا وراك يا ريس"، واستشهد بصمود الشعب المصري بعد عام 1967 "هنجوع معاك، كنا بناكل طقة واحدة"، مضيفًا و"انتصرنا مع عبد الناصر الذي قال ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".