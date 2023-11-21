منتدى "السكر بره" ييناقش علاجات وخطط تشخيص جديدة لمرضى السكري



كتب- عمر كامل:

استضافت كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة منتدى السكر بره السنوي وبالتعاون مع مؤسسة سفراء العمل التطوعي للتنمية المستدامة وبرعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الإجتماعي.

وقال الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة، إن استضافة مبادرة السكر بره يأتي ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" فى نطاق التدخلات الصحية التي قدمتها الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، حيث جاء تنظيم المنتدى في اليوم العالمي للسكري "يوم التوعية العالمية" 14 نوفمبر تخليدًا لليوم الذي تم اكتشاف فيه دواء الأنسولين العلاجي الذي تم التوصل إليه بعد أبحاث علمية دقيقة، ولذا فقد تم اختيار الجامعة الألمانية كمركز بحثي للمساهمة في دعم حملة السكر بره لزيادة الوعي بأهمية البحث العلمي وخطورة مرض السكر.

وأكد حجازي حرص الجامعة بالتعاون مع قيادات الكيانات المسؤولة عن تنظيم هذا اليوم الصحي التوعوى، والذي جاء في إطار دورها الحيوي الهادف لخدمة المجتمع بجانب رسالتها الأكاديمية، لافتاً إلى أن خير دليل على ذلك ما نشاهده اليوم من الاندماج التام بين اساتذة وطلاب كلية الصيدلة والتكنولوجية الحيوية ومسئولى المبادرة لإتمام تلك الرسالة على أكمل وجه.

وفى السياق ذاته ، تحدث الأستاذ الدكتور محمد العزيزى عميد كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة عن أهمية إطلاق الحملات التوعوية مثل السكر بره وبعض الحملات الصحية الأخرى ذات الأهمية البالغة ، حيث شهدت في الفترة الأخيرة حدوث تقدم ملحوظ في الاهتمام بصحة المواطن المصري من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تتبناها رئاسة الجمهورية منها حملة القضاء على فيروس سي و حملة 100 يوم صحة و جميعها ذات مردود ايجابي وفعال، لافتاً إلى أن المنتدى شارك فيه نخبةً من الاطباء والصيادلة و أعضاء هيئات تدريس وخبراء بالشركات الدوائية والطبية وعدد من الشخصيات العامة الداعمين للحملة، وتناول المنتدى التوعية بخطورة هذا المرض ومناقشة أسباب حدوثه وطرق الوقاية منه مع إستعراض أحدث أبحاث الطرق العلاجية.

كما شهد المنتدى تنظيم جلسة نقاشية شارك فيها نخبة من أساتذة كلية الصيدلة بالجامعة الدكتور محمد زكريا جاد وكيل الكلية، الدكتور أشرف عبادي رئيس قسم الكيمياء الصيدلية، الدكتور هانز بريتنجر رئيس قسم الكيمياء الحيوية، الدكتورة إنجي حشاد الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية، الدكتورة هند الطيبي الأستاذ المساعد بقسم الفارماكولوجي، حيث قدموا رؤى مستفيضة حول أحدث أدوية علاج مرض السكري ذات القيمة المضافة مقارنة بأسلافها.

كما ناقشوا طرق إدارة هذه الأدوية لمعالجة هذا المرض والحالات المرتبطة به مثل مرض قصور القلب وارتفاع ضغط الدم والتحكم في الوزن حيث يمثل دمج علاج مرض السكري مع الحالات المرتبطة به نقلة نوعية في الرعاية الصحية.

من جانبه أوضح الدكتور عبادي أن الأدوية الجديدة بجانب كونها علاجية لمرض السكرى فهى شاملة تساهم في تحسين حياة المريض بشكل عام، مؤكداً أن معالجة مرض السكري يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الجوانب الأخرى من صحة الفرد.

بينما سلط الدكتور زكريا جاد الضوء على أهمية التشخيص المختبري في إدارة مرض السكري بشكل فعال و أحدث الأساليب للتشخيص الدقيق لصياغة خطط علاجية تتناسب مع كل مريض.

كما قدم دكتور هانز بريتنجر العديد من الأرشادات الخاصة بقراءة الملصقات الغذائية لفهم تناول الأطعمة الصحية و الانتباه إلى كمية السكر المدونة على تلك الملصقات لمساعدة المرضى في إدارة تناول السكر بشكل فعال والحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم.

بينما أكدت الدكتورة إنجي حشاد على ضرورة مراعاة النظام الغذائي لمرضى السكر ووضع برنامج غذائي متكامل يتوافق مع احتياجاتهم الغذائية أثناء إدارة مرض السكري.

أما عن اقتصاديات الدواء، فقد أوضحت الدكتورة هند الطيبي، طرق العلاج المختلفة، مما يمكّن المرضى من اتخاذ خيارات علاجية مستنيرة تتماشى مع قدراتهم المالية.