إبراهيم عيسى: حماس ستعلن انتصارها بمجرد الحديث عن أي هدنة



(مصراوي):

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن قادة حركة حماس تتحدث عن دحر قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة، قائلا: "قادة حماس عندهم عمى ألوان، ولا يرون إلا حقيقتهم الخاصة بأن المقاومة تحقق مكاسب وانتصار".

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الإثنين، أن غزة الآن محتلة والعملية البرية دخلت في المرحلة الثانية والتوغل في وسط غزة، مؤكدا أن المصائب تزداد ولا يرون إلا أن المقاومة تنتصر وصامدة وناجحة، موضحًا أن "حماس" يروا أنفسهم نابليون ومهما كان الحديث عن الحقائق ووجع وألم ملايين الفلسطينيين لن يروا ولن يشعر أو يحسوا بالمواطنين المدنيين.

وأشار عيسى، إلى أن حماس ستعلن انتصارها بمجرد الحديث عن أي هدنة، موضحًا أن جمهور الإخوان المسلمين والتيار الإسلام السياسي ومؤيدي حماس رأيهم الآن هو انتصار حماس على إسرائيل، وأننا في مرحلة اندحار تام في إدارة حوار حول قضية في منتهى الأهمية وهي القضية الفلسطينية.