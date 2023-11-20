إعلان

BBC

إبراهيم عيسى: حماس ستعلن انتصارها بمجرد الحديث عن أي هدنة

11:17 م الإثنين 20 نوفمبر 2023

إبراهيم عيسى

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


(مصراوي):
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن قادة حركة حماس تتحدث عن دحر قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة، قائلا: "قادة حماس عندهم عمى ألوان، ولا يرون إلا حقيقتهم الخاصة بأن المقاومة تحقق مكاسب وانتصار".

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الإثنين، أن غزة الآن محتلة والعملية البرية دخلت في المرحلة الثانية والتوغل في وسط غزة، مؤكدا أن المصائب تزداد ولا يرون إلا أن المقاومة تنتصر وصامدة وناجحة، موضحًا أن "حماس" يروا أنفسهم نابليون ومهما كان الحديث عن الحقائق ووجع وألم ملايين الفلسطينيين لن يروا ولن يشعر أو يحسوا بالمواطنين المدنيين.

وأشار عيسى، إلى أن حماس ستعلن انتصارها بمجرد الحديث عن أي هدنة، موضحًا أن جمهور الإخوان المسلمين والتيار الإسلام السياسي ومؤيدي حماس رأيهم الآن هو انتصار حماس على إسرائيل، وأننا في مرحلة اندحار تام في إدارة حوار حول قضية في منتهى الأهمية وهي القضية الفلسطينية.

إبراهيم عيسى حماس هدنة غزة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| صفقة تبادل شاملة.. مستشار بحماس يكشف لمصراوي سيناريوهات غزة ما بعد الحرب