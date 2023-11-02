تصل للضباب.. الأرصاد تحدد المناطق الأكثر عرضة لشبورة كثيفة غدًا

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غدٍ الجمعة، حيث يسودها طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وحار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ولطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت تَكَوّن شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 والصغرى 22 وشبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا.

وتشهد السواحل الشمالية الغربية درجة حرارة عظمى 29 وصغرى 19 مع شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا.