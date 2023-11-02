بالفيديو.. وزير الاتصالات الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي دمر البنية التحتية لقطاع الاتصال

كتب- إسلام لطفي:



كشف الدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، عن تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة



وقال "سدر" خلال مداخله هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمُذاع عبر فضائية " dmc"، إن جرائم الاحتلال الاسرائيلي تتواصل في الأراضي الفلسطينية.



وأضاف أن قطع الاتصالات عن قطاع غزة جريمة جديدة تضاف لسجل جرائم الاحتلال الاسرائيلي، موضحًا أنه تم ممارسة ضغوط لعودة الخدمة مرة أخري إلى قطاع غزة،



كما أشار إلى أن جزء من البنية التحتية لقطاع الاتصال تم تدميره، متابعًا:" نشكر مصر علي تقديم الدعم، وإدخال المساعدات للفلسطينين، ونطمح في مزيد من الضغط لإدخال الوقود وضمان عدم تكرار فصل الاتصالات".

