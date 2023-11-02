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الحكومة توافق على 1600 جنيه سعراً استرشادياً لتوريد أردب القمح

05:22 م الخميس 02 نوفمبر 2023

توريد القمح أرشيفية

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كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد أردب القمح، ليكون 1600 جنيه مصري، لهذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أنه قبل جائحة كورونا كانت هناك توجيهات من الرئيس السيسي بزيادة المخزون إلى 6 أشهر، متابعا: النظرة القوية للأحداث هي التي ساعدت على صمود الدولة خلال جائحة كورونا.

مجلس الوزراء توريد أردب القمح السعر الاسترشادي لتوريد أردب القمح إقرار السعر الاسترشادي

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