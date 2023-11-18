العظمى بالقاهرة 24 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس غدًا الأحد، حالة من عدم الاستقرار يصاحبها سقوط أمطار متفاونة الشدة تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة تتراوح بين 2 و 3 درجات مئوية.

كما توقعت فرصة لسقوط أمطار متوسطة غزيرة قد تكون رعدية أحيانا على العلمين والضبعة والإسكندرية وشمال البحيرة وكفر الشيخ، تمتد مساء إلى شمال الدقهلية ودمياط وبورسعيد، وأمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على السلوم وأجزاء من مطروح وجنوب محافظتي البحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية وتمتد مساء إلى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس، وأمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء.

وتنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد وسيناء وشمال البحر الأحمر، واضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 5 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 17

العاصمة الإدارية 24 16

6 أكتوبر 25 16

بنهــــا 24 17

دمنهور 23 16

وادي النطرون 24 16

كفر الشيخ 23 17

المنصورة 23 17

الزقازيق 24 17

شبين الكوم 24 17

طنطا 23 17

دمياط 22 18

بورسعيد 23 19

الإسماعيلية 24 18

السويس 25 19

العريش 23 15

رفح 23 16

رأس سدر 25 19

نخل 23 09

كاترين 18 07

الطور 27 19

طابا 24 20

شرم الشيخ 31 21

الإسكندرية 20 17

العلمين الجديدة 21 17

مطروح 20 14

السلوم 20 13

سيوة 22 13

رأس غارب 30 21

الغردقة 30 20

سفاجا 31 21

مرسى علم 31 21

شلاتين 31 22

حلايب 28 23

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 28 21

الفيوم 25 15

بني سويف 25 14

المنيا 25 14

أسيوط 26 14

سوهاج 26 16

قنا 27 17

الأقصر 28 17

أسوان 28 18

الوادي الجديد 29 14

أبوسمبل 28 18