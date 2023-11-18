نشرة منتصف الليل| السيسي يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور.. وموعد انتهاء أزمة السكر



كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، كان أبرزها اتخاذ وزير التموين إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة "التجميع" بالتنسيق مع السلاسل التجارية، كما أعلنت هيئة الأرصاد عن منخفض جوي عميق يؤثر على البلاد.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي:

وزير التموين يعلن قرارا مهما على الهواء بشأن بيع السكر في السلاسل التجارية

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة "التجميع" بالتنسيق مع السلاسل التجارية، مشددًا على أن "وزارة التموين حاكم عسكري في حتتها وستتخذ عقوبات صارمة ضد المخالفين".

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طبيب شهير يحدد 25 سببًا للشعور بالإرهاق الدائم

حدَّد الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب سابقًا، أسباب الشعور بالإرهاق بشكل دائم وقلة المجهود.

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الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة غدًا السبت، حيث يسوده طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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بالفيديو.. السيسي يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور بمنطقة كورنيش النيل

نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو يرصد تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أعمال التطوير ببعض الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى في منطقة كورنيش النيل وكوبري العميد إبراهيم الرفاعي.

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حددت المناطق الأكثر تأثرًا.. الأرصاد تعلن موعد سقوط أمطار غزيرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يومي الأحد والإثنين المقبلين قد يشهدان سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة حدوث 70% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء، تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

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إجراءات صارمة.. وزير التموين يكشف موعد انتهاء أزمة السكر

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أزمة السكر ستنتهي خلال 3 أيام على الأكثر.

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