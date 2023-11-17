الهاتف المحمول أبرزها.. طرق الحصول على تذاكر القطارات

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، عن طرق متعددة للحصول على تذكرة السفر بالقطارات.

وأكدت سكك حديد مصر، أنه يمكن الحصول على تذاكر سفر القطارات عن طريق شبابيك حجز وصرف التذاكر بالمحطات، أو عن طريق الحجز أونلاين عن طريق موقع الحجز الإلكتروني أو أبلكيشن التليفون المحمول.

وأشارت إلى، أنه يمكن الحصول على تذكرة السفر بالقطارات عن طريق، منافذ فوري "وكلاء البيع" بجميع محافظات الجمهورية، ومكاتب ببعض من النوادي والجامعات والهيئات القضائية والنقابية.