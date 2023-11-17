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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين بالقاهرة

11:32 ص الجمعة 17 نوفمبر 2023

مسجد الحسين

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يقدم التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، اليوم، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور أحمد مكي إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه، ويتلو القرآن الشيخ اسماعيل الطنطاوي.

وتدور خطبة الجمعة حول "التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات"، وهو موضوع الخطبة الذي عممته وزارة الأوقاف على جميع مساجدها.

في الوقت نفسه، يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم من مسجد "أبو بكر الصديق" بمساكن شيراتون بالقاهرة.

مسجد سيدنا الحسين صلاة الجمعة خطبة الجمعة الدكتور أحمد مكي الشيخ اسماعيل الطنطاوي وزارة الأوقاف

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