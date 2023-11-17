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BBC

حازم عمر: المشاهد في غزة مؤلمة وتوقعت التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني قبل أن يحدث

12:35 ص الجمعة 17 نوفمبر 2023

المهندس حازم عمر

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كتب- حسن مرسي:

قال المهندس حازم عمر، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، إن المشاهد في غزة مؤلمة، وكنت أول من توقع التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني قبل أن يحدث، وكتبت ذلك في تغريدة على تويتر قبل يوم 7 أكتوبر.

وأضاف عمر، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس: "استطعت أن أقرأ أن هناك تصعيد ما قادم في الطريق قبل أن تحدث عملية طوفان الأقصى بـ 3 أسابيع".

وأرف المهندس حازم عمر، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية،: "كان هناك بعض الممارسات التي تنتهجها دولة إسرائيل عندما تكون تبحث عن تصعيد ودائما ينجم عنها رد فعل فلسطيني".

المهندس حازم عمر الانتخابات الرئاسية إيمان الحصري غزة طوفان الأقصى

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