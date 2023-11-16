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مد باب الاشتراك في معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى 26 نوفمبر الحالي

01:51 م الخميس 16 نوفمبر 2023

معرض القاهرة الدولي للكتاب

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كتب- محمد شاكر

قررت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55، مد باب الاشتراك أمام دور النشر حتى يوم 26 نوفمبر الجاري، لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الدورة المقبلة من المعرض، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

يعقد المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما لم يتمكن البعض منهم الاشتراك لمشاركاتهم في معارض خارج البلاد خلال الأيام الماضية.

وكان قد تم فتح باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك المؤسسات، للاشتراك في الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، 10 أكتوبر الماضي، وغلقه أمس 15 نوفمبر.

وكانت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض قد اختارت عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، كما اختارت الكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ 55.

معرض القاهرة الدولي للكتاب الاشتراك في معرض القاهرة الدولي مركز مصر للمعارض الدولية الهيئة المصرية العامة للكتاب

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