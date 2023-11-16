غلق جزئي بشارع السودان باتجاه كوبري فيصل.. والمحافظة تعلن الطرق البديلة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن إجراء غلق جزئي بشارع السودان بالاتجاه القادم من شارع السودان اتجاه كوبري فيصل.

وبحسب بيان للمحافظة الخميس، يكون ذلك لمدة يوم واحد فقط بدءًا من الساعة 12 صباح الجمعة 17/11/2023 حتى الساعة 4 صباح السبت 18/11/2023، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق جامعة القاهرة الجديدة للخط الثالث واستكمالًا لأعمال إنشاء كوبري مشاة خاص بالمحطة أعلى شارع السودان أمام معهد البحوث الزراعية.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب الجيزة، بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الجهات المنفذة لإزالة أية معوقات.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مع الشركة المنفذة، لإزالة بلدورات الجزيرة الوسطى؛ لتحويل وتقسيم شارع السودان في الاتجاه القادم من كوبري فيصل اتجاه شارع السودان إلى اتجاهين للحركة المرورية بواقع (6 حارات مرورية) لكل اتجاه وفصل الحركة المرورية بحواجز خرسانية ممتدة لمسافة 100 متر.

أما عن التحويلة المرورية فهي على النحو التالي:-

1- حركة المركبات بشارع السودان بالاتجاه القادم من شارع السودان ومحور صفط اللبن وترغب بالسير اتجاه كوبري فيصل وشارع الأهرام تقوم بالدخول يسارًا إلى الاتجاه الآخر من الطريق بعد تحويله إلى اتجاهين كما هو مشار إليه.

2- استكمال السير بمسار التحويلة المرورية لمسافة 100 متر حتى تجاوز منطقة أعمال تركيب الكمر المعدني الخاص بكوبري المشاة ومنطقة الغلق ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي بشارع السودان اتجاه كوبري فيصل وشارع الأهرام.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وضعت اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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