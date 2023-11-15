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وزير الصحة: تواصل دائم بين مصر وتركيا بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

01:19 م الأربعاء 15 نوفمبر 2023

الدكتور خالد عبدالغفار

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كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن هناك تواصلا دائما في المجال الصحي يتعلق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة منذ اندلاع الأحداث بدعم من "القيادة السياسية الرشيدة" في البلدين.


وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي "فخر الدين قوجة"، بمعهد ناصر، أن جمهورية تركيا كانت من أوائل الدول التي تواصلت مع وزارة الصحة المصرية لتقديم الدعم للأشقاء من خلال إرسال طائرات شحن عسكرية وسفينة محملة بالكثير من المساعدات الطبية التي تفيد الجانب الفلسطيني في هذه الأزمة الإنسانية.

وأوضح عبدالغفار أن الوزير التركي قام بزيارة تفقدية لبعض الجرحى والمصابين من الحرب على قطاع غزة.

وأشار إلى أن الاتصالات بدأت منذ بداية الأزمة من خلال السفير التركي ثم توالت الاتصالات الفعلية وعن بعد، حيث اجتمعنا مع كثير من المسؤولين والأطباء والمتخصصين الذين قدموا الدعم وتقدمنا بالشكر على هذه المبادرة التي تدل على دعم وتعاون في كافة المجالات.

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