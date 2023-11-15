حدث ليلاً| اقتحام مجمع الشفاء في غزة.. وحقيقة انتشار حمى الضنك في مصر

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعا، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من بوتين لبحث مستجدات الأوضاع في غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مؤتمر دعم السيسي ببورسعيد يبدأ بدقيقة حداد على شهداء غزة (صور)

انطلق مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مساء اليوم الثلاثاء، والمقام بالمركز الثقافي في محافظة بورسعيد، في حضور قيادات الحملة الرسمية للمرشح في بورسعيد، والآلاف من أبناء بورسعيد من طوائف المجتمع المختلفة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

CNN عن مسؤول أمريكي: حماس وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى اتفاق هدنة مؤقتة

أعلنت شبكة أنباء CNN عن مسؤول أمريكي، إن حماس وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائن مقابل هدنة مؤقتة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الشرقية للدخان تكشف أسباب ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق

علق هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، على أسباب ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة انتشار حمى الضنك في مصر

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، عن آخر التطورات بشأن انتشار مرض حمى الضنك في مصر، ووجود بعض الإصابات به.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"نشعر بالإحباط".. الصليب الأحمر يكشف لمصراوي عن "مأساة غزة" بعد 40 يومًا من الحرب

خلال الأيام القليلة الماضية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي استغاثات عدة لمواطنين فلسطينيين ممن قصفت منازلهم وباتوا محتجزين أسفل أنقاضها، عاجزين عن الخروج من تحتها، ولم يكن أمامهم سبيل سوى إرسال رسائل استغاثة إلى الهلال الأحمر الفلسطيني والصليب الأحمر الدولي، الذي كان عاجزًا عن تلبية تلك النداءات بسبب القصف العنيف الذي يشنه الاحتلال، وأصبح يستهدف الفرق الطبية والإغاثية أيضًا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

المفتي: تصريحات وزير مالية إسرائيل تستهدف تصفية القضية الفلسطينية

ندَّد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالتصريحات الإجرامية المستفزة وغير المسئولة التي أدلى بها وزير مالية العدو الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش"، التي دعا فيها إلى "التهجير الطوعي لسكان غزة إلى دول أخرى، كحلٍّ إنسانيٍّ صحيح لهم وللمنطقة، وألا تكون هناك فرصة لوجود قطاع غزة بشكل مستقل ماليًّا وسياسيًّا".

للتفاصيل.. اضغط هنا

مشفرة ومؤمنة.. اللواء مدحت قريطم يكشف تفاصيل الرخص المستحدثة

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن وزارة الداخلية تسعى لمواكبة التطور التكنولوجي والصناعي، حيث تم استحداث رخص قيادة جديدة مشفرة ومؤمنة، وتم تصميمها وفقا للمعايير الدولية "الأيزو".

للتفاصيل.. اضغط هنا

البيت الأبيض: المعلومات عن استخدام حماس للمستشفيات بغزة تأتي من وسائل استخبارات متعددة

نقلت صحيفة "رويترز" عن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، تصريحات تفيد بأن واشنطن لديها معلومات عن استخدام حماس والجهاد الإسلامي المستشفيات في غزة لإدارة العمليات واحتجاز الرهائن.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الاحتلال يطالب مدير الصحة بغزة التعاون مع قواته داخل مركز الشفاء والأخير يرفض

طلب الاحتلال الإسرائيلي في اتصال هاتفي من مدير الصحة في غزة، والموجود بمشفى الشفاء الدكتور منير البرش، التعاون مع قواته والامتثال لأوامرهم، ومدير الصحة يرفض.

للتفاصيل.. اضغط هنا