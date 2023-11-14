"قومي المرأة" ينظم ورشة تدريبية على الحرف السيناوية لسيدات جنوب سيناء

القاهرة- أ ش أ:

نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة جنوب سيناء، ورشة تدريبية على حرف (التطريز السيناوي والمكرمية والكروشية والخياطة وتعبئة الأعشاب والشنط الخرز والإكسسورات والايتامين)، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ضمن محور التمكين الاقتصادي.

وأشار المجلس، في بيان أصدره اليوم، إلى أن فعاليات الورشة التدريبية التي تأتي في إطار التدريبات الحرفية بالمشاغل والوحدات الإنتاجية، تضمنت تعريف السيدات بالخامات المستخدمة وأماكن بيعها، ومراحل الحرف، وكيفية عمل التصميمات وذلك من تعزيز قدراتهن وتنمية مهاراتهن لإيجاد مصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لهن ولأسرهن.