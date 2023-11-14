حدث ليلاً| دخول مساعدات جديدة لغزة وبيان جديد من سرايا القدس

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

اشتباكات عنيفة بين سرايا القدس وقوات الاحتلال في محيط مجمع الشفاء بغزة

قالت سرايا القدس: مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو في محيط مجمع الشفاء وحي النصر ومحاور التقدم غرب وجنوب غزة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مستشار الأمن القومي الأمريكي: نرغب في هدن إنسانية لأيام للإفراج عن الأسرى لدى حماس

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان: أمريكا تواصل العمل من أجل إنقاذ الأسرى المحتجزين لدى حماس.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مصر تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في امتداد سافر جديد لسلسة الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي التي تنص على ضرورة حماية المدنيين والنأي عن استهداف المنشآت المدنية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بايدن: يجب حماية المستشفيات في غزة ومتفائل بالوصول إلى هدنة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تأمل أن يكون هناك تدخل أقل من الإسرائيليين، فيما يتعلق بالمستشفيات في غزة وستظل أمريكا على اتصال معهم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أبو عبيدة: أحلام الصهاينة في القضاء علينا محاولة هروب من هزيمتهم المدوية

قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إنه بعد 38 يوما من بدء معركة طوفان الأقصى، يواصل مجاهدونا التصدي لقوات العدو.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الأمم المتحدة: قلقون بشأن ما قد يحدث في غزة خلال الأيام المقبلة

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة: قلقون للغاية بشأن ما قد يحدث في غزة خلال الأيام القليلة المقبلة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

4 انفجارات هائلة تهز مدينة تل أبيب بسبب صواريخ المقاومة وأنباء عن إصابات

هزت 4 انفجارات هائلة مدينة تل أبيب، بعد دفعة صاروخية استهدفت مناطق واسعة في وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووفقا لمراسل قناة الجزيرة في تل أبيب، فإن هناك أنباء عن إصابات بين سكان تل أبيب نتيجة الصواريخ.

للتفاصيل.. اضغط هنا

القاهرة الإخبارية: دخول 140 شاحنة مساعدات للجانب الفلسطيني عبر معبر رفح

أكدت قناة القاهرة الإخبارية، دخول 140 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح، مشيرة إلى وصول نحو 600 شخص من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ساحة الزفاف امتلأت بالمعزين في "عريس كفر الشيخ" (فيديو وصور)

شارك أهالي قرية الغنام التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، في جنازة صيدلي توفي يوم حفل زفافه إثر إصابته بأزمة قلبية خلال استقباله المدعوين أثناء مأدبة الغذاء ابتهاجًا بحفل العُرس.

للتفاصيل.. اضغط هنا

شاهد.. رسالة الأسيرة الإسرائيلية التي قتلتها صواريخ الاحتلال في غزة

أعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل مجندة إسرائيلية تدعي فاؤول أسياني، والتي تم أسرها على قيد الحياة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

عمرو أديب عن الارتفاع الجنوني للدولار بالسوق السوداء: "الرقم غريب"

عقب الإعلامي عمرو أديب عن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، قائلا: النهاردة هو أعلى سعر للدولار من أول ما ابتدينا السوق السوداء فى مصر.. ومن أول الثمانينات لغاية النهاردة".

للتفاصيل.. اضغط هنا