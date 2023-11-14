الأرصاد تُحذر من حالة الطقس خلال الـ 6 أيام القادمة.. أمطار وشبورة كثيفة



كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، إنه يوجد العديد من الظواهر الجوية خلال الـ 6 أيام القادمة، منها شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا من الرابعة إلى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة، أنه يوجد أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت إلى، وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وطالبت الأرصاد المواطنين بضرورة اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة؛ للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مُتمنية السلامة لجميع المواطنين.

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