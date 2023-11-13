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BBC

عمرو أديب عن الارتفاع الجنوني للدولار بالسوق السوداء: "الرقم غريب"

10:46 م الإثنين 13 نوفمبر 2023

عمرو أديب

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كتب- حسن مرسي:
عقب الإعلامي عمرو أديب عن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، قائلا: النهاردة هو أعلى سعر للدولار من أول ما ابتدينا السوق السوداء فى مصر.. ومن أول الثمانينات لغاية النهاردة".

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين: الرقم غريب ومحدش فاهم حاجة.. الناس لما تطلب مفيش بالرغم من تباطؤ فى التضخم جراء الركود، متسائلًا: فيه بلد التضخم بتاعها يومي؟.. فيه حتة في الدنيا الأسعار بتزيد فيها مرة أو مرتين يوميًا؟".

وأضاف مقدم برنامج الحكاية اليوم، أن هناك ركود تضخمي ولا أحد يقوم بشراء السلع بنفس المستوى السابق، وهناك تقليل في الاستهلاك، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في الأسعار والزيادة نعلم أنها غير حقيقية، لافتا إلى أنه لا يوجد تصدي من الحكومة لارتفاع الدولار.

وتابع الإعلامي عمرو أديب: الناس بتتعامل مع الدولار كونه سلعة ووسيلة لتحقيق الربح السريع، لابد من تبريد سعر الدولار من خلال التدخل من الدولة.

الدولار السوق السوداء عمرو أديب

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